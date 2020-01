Standard Bank Angola admite aquisições na banca angolana O presidente do Standard Bank Angola considera que a avaliação dos ativos de 13 bancos em Angola, concluída recentemente, poderá levar à entrada de novos 'players' ou fusões e admite a possibilidade do seu banco fazer aquisições. economia Lusa economia/standard-bank-angola-admite-aquisicoes-na_5e1c5d91b467e01be60089f2





"O Standard Bank manterá sempre uma presença importante no país, com uma ambição de crescimento. Se me pergunta se esse crescimento pode ser feito por aquisições ou não, ainda não lhe consigo responder. (...) Estamos na expectativa para perceber o que é que vai resultar deste processo", disse Luís Telles em entrevista à Lusa em Lisboa, antes de terem sido divulgados alguns dados da avaliação dos ativos de 13 dos maiores bancos em Angola, lista na qual o banco que lidera não se incluía.

O gestor explicou que "o Standard Bank Angola faz parte do maior banco em África e tem vindo a crescer de forma orgânica" naquele país, onde está há nove anos e tem o objetivo de continuar a aumentar a presença.