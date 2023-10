De acordo com a lista dos vencedores enviada hoje à Lusa, a Sonangol venceu o prémio "em reconhecimento da sua abordagem visionária, compromisso com o conteúdo local e empenho no objetivo de erradicar a pobreza até 2030".

Os prémios, atribuídos numa cerimónia na terça-feira à noite, à margem do evento, distinguiram também os presidentes da Namíbia, Hage Geingob, e do Senegal, Macky Sall, com galardões relativos a objetivos alcançados ao longo da vida.

"Celebramos indivíduos que demonstraram excecionais capacidades de liderança, de impacto, e de inovação em África", lê-se no comunicado, que salienta que o Senegal deverá começar a produzir petróleo e gás no próximo ano, e que a Namíbia viu serem feitas "cinco grandes descobertas" de reservas nos últimos dois anos devido à redefinição do ambiente regulatório, que potenciou o investimento externo.

O responsável das relações com os investidores da petrolífera francesa TotalEnergies, Mike Sangster, venceu o prémio de presidente execitico (CEO) do Ano, e a empresa nigeriana Oando PLC arrecadou o galardão que premeia as preocupações ambientais, sociais e de governação (ESG, na sigla em inglês).

