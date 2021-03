As províncias da Huíla, Namibe, Cunene e Cuando Cubango, apresentam, atualmente, baixos níveis de disponibilidade de gasóleo "devido ao atraso na reposição de 'stocks', decorrente de questões operacionais", anunciou a Unidade de Negócio de Distribuição e Comercialização da Sonangol.

Para estabilizar a situação, está em curso, a partir do Terminal Oceânico do Lobito, a transferência de 600 metros cúbicos de gasóleo destinados à província da Huíla, e igual quantidade para a província do Namibe, nas próximas horas.

"O aprovisionamento normal a esta região segue o seu programa habitual com a chegada, prevista para amanhã, segunda-feira, 22 de março, de um navio ao Terminal Oceânico do Namibe, transportando 6.000 m3 [cúbicos] de Gasóleo e 4.010 m3 de gasolina", acrescenta o comunicado.

