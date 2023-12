De acordo com o comunicado de imprensa da Sonangol, na qualidade de acionista, prevê-se a reestruturação no sentido de alargar o escopo de atividade da referida empresa, para abarcar também a reparação, manutenção, fabricação de embarcações e outras atividades relacionadas.

A apresentação de propostas decorrerá até ao dia 30 de março de 2024, devendo as entidades interessadas aceder às peças do procedimento a partir do dia 19 de dezembro de 2023 no principal jornal diário estatal.

NME // MLL

Lusa/Fim