"A Sonangol aumentou a sua competitividade e capacidade como operador através de um processo de privatização iniciado pelo Governo e que ficará completo em 2026; agora, a Sonangol está ativamente à procura de parceiros para projetos de exploração e produção, e está a convidar as companhias norte-americanas a envolverem-se nas oportunidades de Angola", lê-se no texto de apresentação do evento, que decorre na terça-feira em Houston.

No texto, os organizadores da Angola Oil & Gas 2024, a exposição petrolífera que decorrerá em Luanda este ano, afirmam que o evento "será uma plataforma para os investidores norte-americanos e a Sonangol forjarem parcerias estratégicas e explorarem sinergias que potenciem o crescimento mútuo".

A Sonangol é simultaneamente um operador e um não operador na recente ronda de licitações para blocos em terra nos poços Congo e Kwanza, e está também no bloco KON 15, onde tem um participação de 40%, a que se junta a Afentra, como não operador com 45%.

As companhias interessadas "que se qualificam como parceiros da concessionária nacional têm a oportunidade de ter uma participação de 15% neste bloco, o que oferece promissoras oportunidades para as companhias norte-americanas colaborarem com a Sonangol e a Afentra no desenvolvimento deste bloco, dando acesso a recursos, perícia e perspetivas de investimento no setor energético angolano", aponta-se ainda na nota.

A Sonangol já tem parcerias estratégicas com petrolíferas norte-americanas, como a ExxonMobil ou a Chevron, mas também no setor das energias renováveis, como a Azule Energy, conclui-se no texto.

