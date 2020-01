Sonangol diz que reforço na Unitel visa "permitir a estabilização" da empresa A Sonangol, que comprou a participação de 25% que a brasileira Oi tinha na angolana Unitel, afirmou hoje que esta operação tem "como objetivo principal permitir a estabilização e a normalização" da atividade daquela empresa. economia Lusa economia/sonangol-diz-que-reforco-na-unitel-visa_5e2c2f0c91833112879508ce





A operadora brasileira Oi confirmou hoje a venda dos 25% que detinha na angolana Unitel à petrolífera Sonangol por 1.000 milhões de dólares (903 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), divulgou a sua acionista Pharol.

"Esta aquisição pela Sonangol tem como objetivo principal permitir a estabilização e a normalização das atividades da Multitel e da Unitel, considerando, sobretudo, a importância estratégica desta última para Angola, na medida em que é a maior operadora de redes móveis no país, detendo uma quota de cerca de 80% do mercado de comunicações móveis e de dados, e é um dos maiores empregadores privados do país", justifica a petrolífera angolana, em comunicado hoje divulgado.