A procura atingiu um montante de 83,9 mil milhões de kwanzas (94,2 milhões de euros) fruto de uma procura de 8.395.665 unidades, mas a quantidade alocada era apenas de 7.500.000 obrigações, que permitiu a arrecadação de 75 mil milhões de kwanzas.

Segundo a Bodiva, a sessão especial de mercado regulamentado para apuramento dos resultados da oferta pública de subscrição das 7.500.000 obrigações da petrolífera estatal angolana realizou-se na quarta-feira.

A procura pelas obrigações da Sonangol teve um rácio sobre a oferta de 119,94%, que garantiu ao emitente a arrecadação de um montante total da oferta de 75.000.000.000 de kwanzas, sendo 10.000 kwanzas (11 euros) por cada unidade nominal.

De acordo com a Bodiva, a procura pelas 7.500.000 obrigações da petrolífera garantiu também observar os critérios de rastreio nos termos do prospeto e que todos os 1.486 investidores que submeteram ordens válidas fossem contemplados na alocação.

As obrigações Sonangol 2023-2028 serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas "MBOP", na sexta-feira, 15 de setembro, "momento a partir do qual qualquer investidor poderá comprar e vender as mesmas, por via de qualquer intermediário financeiro, membro Bodiva".

O anúncio de oferta e publicação do prospeto das obrigações aconteceu em 08 de agosto passado e, de 28 de agosto a 12 de setembro, decorreu o período de subscrição.

O cronograma da Bodiva refere que hoje acontece a liquidação financeira e física das obrigações, dia que antecede a admissão à negociação via MBOP.

A Sonangol é a primeira empresa não financeira a admitir obrigações privadas em mercado de bolsa.

DYAS // MLL

Lusa/Fim