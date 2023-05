No entanto, o resultado traduz uma recuperação em relação ao ano anterior, na sequência do levantamento das restrições fronteiriças impostas devido à pandemia de covid-19 e um consequente aumento do número de visitantes na região administrativa.

As perdas nos três primeiros três meses do ano diminuíram 32,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando as perdas totalizaram 1,28 mil milhões de dólares de Hong Kong (150,3 milhões de euros), de acordo com um comunicado da operadora enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

Balanços que contrastam com os ganhos registados no ano pré-pandémico de 2019, quando a operadora apresentou lucros de 3,2 mil milhões de dólares de Hong Kong (390 milhões de euros).

A Sociedade de Jogos de Macau Holdings Ltd., fundada pelo falecido magnata Stanley Ho, sublinhou ainda no comunicado que as receitas líquidas de jogo cresceram 57,7 por cento, de 2,35 mil milhões de dólares de Hong Kong (275 milhões de euros), entre janeiro e março do ano passado, para 3,7 mil milhões de dólares (434 milhões de euros) no mesmo período deste ano.

As receitas do jogo em Macau atingiram 14,7 mil milhões de patacas (1,66 mil milhões de euros) em abril, o melhor resultado desde o início da pandemia.

É preciso recuar até janeiro de 2020 para encontrar um montante de receitas de jogo superior ao do mês passado, de acordo com as estatísticas da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos do território.

Em dezembro, o Governo da região administrativa especial chinesa anunciou o cancelamento da maioria das medidas sanitárias, depois de a China ter alterado a estratégia 'zero covid'.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representa cerca de metade do produto interno bruto (PIB) de Macau.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, a 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor a 01 de janeiro.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros, na expectativa de diversificar a economia do território.

CAD (VQ/JMC) // VQ

Lusa/Fim