Esta rede social, que aposta desde há muito na realidade aumentada, conta agora com 375 milhões de utilizadores, mais 17% do que no final de 2021.

Mas o volume de negócios estagnou em 1,3 mil milhões de dólares no último trimestre do ano passado e os resultados líquidos trimestrais passaram mesmo de um lucro de 23 milhões de dólares há um ano para um prejuízo agora de 288 milhões de dólares.

No conjunto do ano, as perdas triplicaram para 1,43 mil milhões de dólares.

E o presidente, Evan Spiegel, alertou, no comunicado de divulgação de resultados, que o grupo continua a enfrentar "ventos contrários significativos".

Estes resultados "são um sinal" para a indústria, reagiu Jasmine Enberg, da Insider Intelligence. "Mostram que o mercado de publicidade nas redes sociais está em um estado perturbador".

No final de agosto, a Snap tinha anunciado a supressão de 20% da sua força laboral, correspondente a mais de 1.200 pessoas.

"Os investidores vão ter de se preparar (...) para um crescimento muito mais modesto" do setor, acrescentou a analista.

O caso da Snapchat é particular, porque construiu o seu sucesso junto das novas gerações sobre o efeito da realidade aumentada, mas os anunciantes "não compreendem" esta tecnologia, sublinhou Enberg.

Quando os orçamentos são constrangidos pela má conjuntura económica, as marcas têm tendência a rever em baixa as suas despesas consideradas "experimentais".

