"Após cinco anos de intenso trabalho conjunto a nível europeu, entrou hoje em funcionamento o novo TARGET, a plataforma do Eurossistema dedicada à liquidação de pagamentos em euros em tempo real", anunciou hoje, em comunicado, o supervisor financeiro, notando que este sistema constitui um passo na "interligação e modernização" das infraestruturas de pagamento na Europa.

Esta plataforma (TARGET -- 'Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) vem substituir o TARGET 2, em operação desde 2007.

O TARGET é composto por quatro serviços -- 'Central Liquidity Management', para a liquidação de operações com bancos centrais; 'Real-Time Gross Settlement (RTGS)', para a liquidação de pagamentos de grande montante; TARGET 2 'Securities', destinado ao pagamento de transações de títulos; e TARGET 'Instant Payment Settlements', para o pagamento de transferências imediatas em moeda de banco central.

"Com o novo TARGET, o Eurossistema otimiza os serviços que disponibiliza às instituições financeiras, alarga o horário para liquidação de pagamentos, concretiza uma renovação tecnológica com a adoção do 'standard ISO 2022', aumenta a segurança dos serviços perante as ameaças emergentes e, mais importante, continua a assegurar a liquidação de pagamentos em moeda de banco central, de forma mais segura, imediata, final e irrevogável", sublinhou a instituição liderada por Mário Centeno.

No ano passado, o TARGET 2, que conta com mais de 40.000 participantes, processou 102,6 milhões de pagamentos, no valor de 570.539 biliões de euros.

Também em 2022, a componente portuguesa do sistema, operada pelo BdP, operou dois milhões de operações, no montante de 10,6 biliões de euros, o que corresponde a 51 vezes o Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

PE // MSF

Lusa/Fim