Sistema eletrónico de bilhética será instalado em pelo menos 4.000 transportes de Maputo

A Agência Metropolitana de Transporte (AMT) identificou pelo menos 4.000 transportes na capital moçambicana para instalação do sistema eletrónico de bilhética, no âmbito do plano de apoiar com subsídios os passageiros face ao aumento do custo de vida.