"Era um problema que o litoral alentejano tinha e a implementação deste sistema nesta região será uma mais-valia" para fazer face "aos constrangimentos no contacto telefónico", principalmente nos cuidados de saúde primários, explicou à agência Lusa a presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Catarina Filipe.

De acordo com a responsável, entre "80 a 90% das reclamações nos cuidados de saúde primários" da região do litoral alentejano diziam respeito à dificuldade no contacto telefónico com as unidades".

O sistema permite devolver chamadas não atendidas e facilita o acesso dos utentes aos cuidados de saúde primários, evitando deslocações desnecessárias.

A partir de agora, "o utente liga para a unidade, utilizando o mesmo número, vai ter um automatismo que o vai guiar nas opções que deve escolher e depois vai para uma lista de espera das administrativas das várias unidades que, ao longo do dia, vão respondendo às chamadas telefónicas", indicou.

Com isto, a ULSLA irá "conseguir diminuir o número de reclamações", além de evitar a deslocação dos utentes às unidades de saúde "para marcação de consultas ou renovação de receitas", estimou Catarina Filipe.

"Este sistema só se aplica nas unidades de cuidados de saúde personalizados e familiares, porque a Saúde Pública e as Unidades de Cuidados Continuados estão fora" deste processo, acrescentou.

Numa comunicação publicada na página oficial da rede social Facebook, a unidade local indicou que a "aplicação substitui o atendimento presencial por uma gravação que coloca à disposição do utente um conjunto de opções, tais como marcação de consulta do dia ou consulta programada ou renovação receitas, entre outros".

"Quando a opção é selecionada pelo utente, a aplicação procede então à gravação do número que fez o contacto, gerando depois uma tarefa, ordenada pela hora da chamada e pelo motivo", é referido na nota.

A aplicação começou a funcionar em todos os centros de saúde do litoral alentejano na quinta-feira, à exceção da unidade de Grândola "que iniciará mais tarde".

