"O SINTAC apresentou a sua proposta de atualização salarial para o ano de 2025", a qual aponta uma "atualização salarial de 6% na tabela salarial e cláusulas indexantes", indicou, em comunicado.

Esta proposta prevê igualmente um aumento de 6% no regime de disponibilidade e assistência e que o subsídio de refeição seja fixado em 225 euros.

A estrutura sindical sustenta esta proposta com os resultados financeiros e de tráfego registados no ano anterior, "em grande parte fruto do valor acrescentado e qualidade dos quadros que compõem a ANA", gestora aeroportuária.

Por outro lado, referiu que é previsto um crescimento económico, em Portugal, superior ao da média europeia, "em grande parte catapultado pelos resultados do turismo".

O SINTAC sublinhou ainda que o acordo económico e social aponta para a necessidade de aumentar os salários, o que em conjunto com os "resultados excecionais que a ANA tem vindo a obter", justificam a atualização salarial proposta.

