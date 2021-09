Sindicatos entregam providência cautelar contra despedimentos no BCP e Santander

O Mais Sindicato, o Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) entregaram hoje, no Porto e em Lisboa, uma providência cautelar contra os despedimentos no BCP e no Santander.