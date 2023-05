Em comunicado o SJ afirma que este acordo, que classifica de "possível", foi alcançado na quinta-feira, prevendo "um aumento pecuniário de 80 euros para os trabalhadores até ao nível 14, de 70 euros para os trabalhadores entre os níveis 15 e 47, de 30 euros para os trabalhadores entre os níveis 47A e 54".

O acordo culmina cinco meses de negociações, em que o SJ, em conjunto com os restantes sindicatos representativos dos trabalhadores, começou por apresentar à administração da RTP um caderno reivindicativo no qual fez uma proposta de atualização salarial de 8,5%, com um valor mínimo de 100 euros.

"A essa proposta, o CA da RTP contrapôs um aumento salarial unitário para todos os trabalhadores de 35 euros em cada um dos níveis salariais, que foi rejeitada pelos sindicatos", refere o SJ em comunicado, considerando que com o acordo que agora foi possível alcançar a maior parte dos seus associados "fica salvaguardada com este aumento".

"O SJ considera que a maioria dos seus associados fica salvaguardada com este aumento, que é assinalável e de enorme importância para o aumento da liquidez mensal dos trabalhadores do serviço público", refere o mesmo comunicado.

Os aumentos salariais previstos vão ser pagos e com efeitos retroativos a janeiro, sendo o pagamento efetivado no processamento dos salários no final deste mês.

O SJ assinala ainda que todas as componentes salariais que dependem percentualmente do salário base "vão ser positivamente influenciadas por este aumento", dando como exemplo o caso dos subsídios "de isenção de horário".

A par do incremento salarial, o acordo alcançado contempla um aumento dos dias de férias para os 24 dias úteis e o pagamento de um segundo subsídio de refeição ao fim de 11 horas de trabalho.

O princípio de acordo prevê ainda que no arranque do ano de 2024 representantes dos trabalhadores e da empresa negoceiem questões relacionadas com o aumento do subsídio de refeição; equidade no mapa de deslocações - revisão do subsídio de deslocação e das ajudas de custo -, aumento dos subsídios de sábado e de domingo e aumento de mais um dia para apoio a familiares ascendentes.

LT // CSJ

Lusa/Fim