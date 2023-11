Em comunicado, o Sinttav informou que enviou à RTP "um pré-aviso de greve de sete dias, abrangendo todos os trabalhadores da empresa, com início às 00:00 do dia 25 de novembro de 2023 até às 23:59 do dia 01 de dezembro".

Na mesma nota, o SITIC anunciou que enviou também à RTP "um pré-aviso de greve de sete dias", que abrange igualmente todos os trabalhadores, mas desta feita "com início às 00:00 do dia 29 de novembro de 2023 até às 23:59 de dia 05 de dezembro".

Mantém-se ainda em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho em feriados, bem como a todo o trabalho suplementar.

Os trabalhadores da RTP têm levado a cabo sucessivas greves nas últimas semanas.

O objetivo é pressionar o Conselho de Administração ao diálogo com os sindicatos para o reforço dos reenquadramentos profissionais dos trabalhadores (que os sindicatos dizem ser a única forma de progressão na empresa pública) e mais aumentos salariais referentes a 2023.

