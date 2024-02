Em comunicado, o STEC refere que esta greve foi decidida durante um plenário realizado após a terceira ronda negocial com a administração da CGD, que respondeu com um aumento salarial de 3,25% para 2024 à proposta do sindicato de aumentos de 5,9% com um mínimo de 110 euros.

Para o STEC, a administração do banco público "persiste" em propostas de aumentos "salariais irrisórios e absurdos" que traduzem uma "manifesta a desvalorização do fator trabalho" perante os "lucros recorde que a CGD se prepara para apresentar".

Para o dia da greve está também marcada uma concentração frente ao edifício sede da CGD, em Lisboa, para a qual o STEC convoca não apenas os trabalhadores, mas também os pré-reformados e reformados.

LT (IM) // EA

Lusa/Fim