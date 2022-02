Sindicato dos Enfermeiros Portugueses chega a acordo com hospitais privados

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou hoje que chegou a acordo com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, no âmbito da revisão parcelar do contrato coletivo de trabalho, mas as 35 horas semanais continuam a ser "uma exigência".