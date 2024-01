O diploma, a que a Lusa teve acesso, visa assegurar os recursos financeiros para a construção da represa de água de Chicomba 1.ª fase -- Estiagem, através de um acordo de financiamento entre Angola e o sindicato bancário constituído pelo Banco BAI Europa e Banco Comercial Português, entre outras instituições financeiras.

O acordo prevê o financiamento de 85% do valor do contrato comercial e 100% da comissão de garantia da Agência de Crédito à Exportação Portuguesa, Banco Português do Fomento.

A Huíla, província do sul de Angola, é uma das mais afetadas pelos períodos cíclico de seca que afetam o país.

