O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convocou três dias greve de tripulantes de cabine na easyJet, entre quinta-feira e sábado (15 e 17 de agosto), após aprovação em assembleia-geral, com 99% de votos a favor, acusando a empresa de ignorar as várias tentativas de resolução de questões laborais, entre as quais a falta de pessoal e o aumento do número de horas de trabalho.

Em comunicado divulgado hoje o SNPVAC disse que na segunda-feira foram cancelados pela easyJet 42 voos que se juntam aos 174 anteriormente cancelados em aeroportos de todo o país.

No Porto, referiu o sindicato, estão cancelados pela empresa todos os voos abrangidos pela greve, só sendo realizados os definidos pelos serviços mínimos.

Para o SNPVAC, o cancelamento de voos que a easyJet vem fazendo é o "reconhecimento cabal por parte da empresa que os motivos são verdadeiros e a razão está do lado dos tripulantes" e de que não há dúvidas de "que a adesão [à greve] irá ser massiva".

Apesar disso, acrescenta, a companhia aérea continua a persistir numa "luta na qual não tem razão e está sozinha, continuando a prejudicar a sua relação com os tripulantes em Portugal e também a manchar a sua imagem juntos dos passageiros".

O sindicato apela ao "bom senso da empresa, para que possa ceder nas justas reivindicações dos seus trabalhadores" e que "em vez de cancelar voos em série encontre soluções para evitar" a greve.

A semana passada, a easyJet lamentou o cancelamento de voos devido à "greve desnecessária" dos tripulantes de cabine e destacou que o número de trabalhadores aumentou em mais de 40 desde 2023. No ano passado, a empresa contava com 764 trabalhadores em Portugal, número que ascende agora a 806, disse.

A companhia adiantou que os clientes dos voos cancelados já foram contactados e que terão direito a um reembolso ou à transferência gratuita para um novo voo.

A easyJet aconselhou ainda os clientes que viajam de e para Portugal no período da greve a verificar o estado dos seus voos.

A paralisação tem início às 00:01 do dia 15 de agosto e fim às 24:00 de dia 17.

IM (MPE/PE) // JMR

Lusa/Fim