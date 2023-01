José Abraão, dirigente sindical da administração pública, e António Marçal, este presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, fizeram até agora as intervenções mais críticas desta reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Coimbra.

Fonte socialista disse à agência Lusa que José Abraão pediu a palavra para contestar a defesa da "lógica da continuidade" do Governo inerente a vários dos discursos antes proferidos nesta reunião.

"Não concordo com essa continuidade, é preciso mesmo virar a página, ter mais em consideração as pessoas e valorizar efetivamente os serviços públicos", contrapôs o dirigente da UGT.

José Abraão disse aceitar que a atual conjuntura coloca desafios difíceis ao nível da governação, mas considerou que na ação do Governo "falta comunicação com as pessoas, saber ouvi-las".

"Depois, não basta andar a anunciar medidas. É preciso fazer", afirmou, e apontou um exemplo: "Por várias vezes já foi anunciado o novo sistema de avaliação da administração pública".

"É preciso fazer. Desculpem, mas sou uma voz inconformada", rematou, num recado destinado à direção do PS e aos membros do Governo presentes na reunião.

