Num comunicado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que os últimos indicadores apontam para sinais de ritmo moderado de crescimento em níveis acima da tendência nos Estados Unidos, Japão e Canadá, bem como no Reino Unido e em toda a zona do euro, incluindo a Alemanha e a Itália.

Em França há também sinais de ritmo de crescimento moderado, mas com os indicadores compósitos ainda abaixo da tendência.

Em relação às principais economias de mercado emergentes, os indicadores compósitos apontam para desenvolvimentos divergentes, com um crescimento constante a continuar na China (setor industrial) e um crescimento estável a permanecer na Índia.

No Brasil, os indicadores compósitos continuam a indicar um abrandamento do crescimento e sinais de um ritmo de crescimento moderado surgiram na Rússia, adianta a OCDE.

A OCDE adverte que, apesar do levantamento gradual das medidas de contenção da covid-19 em alguns países e do progresso das campanhas de vacinação, as incertezas persistentes podem resultar em flutuações mais elevadas do que o habitual nos indicadores compósitos e nos componentes dos mesmos.

Como tal, os indicadores compósitos "devem ser interpretados com cuidado e a sua magnitude deve ser considerada como uma indicação da força do sinal e não como uma medida do grau de crescimento da atividade económica", refere a OCDE.

