"Ricardo Araújo Pereira ocupa um lugar de destaque no humor nacional e de expressão portuguesa além-fronteiras, tendo construído uma carreira que lhe trouxe elevados níveis de notoriedade, onde se destaca a sua capacidade de olhar de forma crítica para a sociedade e de traduzir essa visão em momentos de humor de antologia", refere a SIC, em comunicado.

O humorista regressa assim à SIC, depois da estreia com o "Gato Fedorento", em 2003, na SIC Radical, e em 2008/2009, onde foi coautor e apresentou, entre outros, "Gato Fedorento esmiúça os sufrágios".

"Os projetos a desenvolver por Ricardo Araújo Pereira serão anunciados brevemente, sendo certo que a SIC passará também a contar, já neste mês de janeiro, com o painel de análise política do 'Governo Sombra', que além de Ricardo, conta com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e moderação de Carlos Vaz Marques", revela a SIC.

"O Ricardo Araújo Pereira, pelas suas notáveis e especiais qualidades, torna a nossa equipa ainda mais valiosa. Este seu regresso a uma casa que é também a sua, onde despontou como humorista e tem um histórico de sucesso memorável, será bastante estimulante para o público", afirma Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da Impresa, citado em comunicado.

De acordo com o responsável, a SIC pretende aumentar "a capacidade de produzir mais conteúdos de humor nos diferentes formatos que o género permite, o que é muito desafiante para quem cria e amplia a visibilidade junto de um espectro alargado do auditório".

"Este regresso à SIC é muito gratificante para mim porque eu sempre quis conhecer as Laveiras e nunca se proporcionou. Não é segredo para ninguém que se trata de uma das mais belas localidades da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Fiquei muito contente com o convite, que demonstra claramente que, quando uma estação é líder, pode dar-se ao luxo de começar a tomar decisões um bocado absurdas", referiu, por sua vez, Ricardo Araújo Pereira, também citado no comunicado.

