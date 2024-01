"Este acordo representa um marco importante para a Shell na Nigéria, alinhando-se com a nossa intenção previamente anunciada de abandonar a produção de petróleo em terras do Delta do Níger", esclarece uma das gestoras da Shell, Zoë Yujnovich, num comunicado divulgado na terça-feira na imprensa local.

Yujnovich explicou ainda que a Shell vai concentrar os seus futuros investimentos na Nigéria nos campos 'offshore' (no mar).

"A Shell vê um futuro brilhante na Nigéria, com perspetivas de investimento positivas para o seu setor energético. Continuaremos a apoiar as crescentes necessidades energéticas do país e as ambições de exportação em áreas alinhadas com a nossa estratégia", acrescentou.

A subsidiária nigeriana, conhecida como The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), será vendida ao consórcio Renaissance, composto pela ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith e Petrolin.

