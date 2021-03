"Relativamente ao ano de 2020 e com base na evolução dos índices de atividade, a ATP [Associação Têxtil e Vestuário de Portugal] estimou uma destruição de emprego de cerca de 5.000 postos de trabalhos (equivalente a uma quebra de 4%), uma diminuição de 18% (menos 1.300 milhões de euros) na produção e de 14% (menos 1.100 milhões de euros) no volume de negócios do setor", refere a associação em comunicado.

Segundo salienta a ATP, "a perda do emprego está a ser amortizada pelas empresas": "Caso tivesse sido na mesma ordem de grandeza dos restantes indicadores, o setor teria perdido 20.000 postos de trabalho", refere.

