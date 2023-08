A preocupação foi manifestada pelo diretor da agência do setor imobiliário Linear Comunicação, Alberto Domingos, denunciando a atuação dos 'mixeiros', que fogem ao fisco e fazem negociações sem qualquer formação específica.

O coordenador do Iº Seminário do Mercado Imobiliário Angolano (Semia) 2023, que decorre hoje em Luanda, disse que o evento visa promover boas práticas no setor e ao mesmo tempo "reduzir a excessiva informalidade que existe no setor".

"E também pretendemos, neste evento, chamar a atenção sobre a importância que o setor imobiliário tem para ser regularizado. A nossa intenção é que o nosso discurso chegue às autoridades para que pensem na criação de uma agência reguladora do setor imobiliário", notou.

Considerou que o setor imobiliário angolano "é estrategicamente viável do ponto de vista económico, que movimenta largas quantias financeiras", mas assinalou que, infelizmente não está regularizado", lamentou.

"Por esta razão temos estado a ver o fenómeno dos chamados 'mixeiros' ou intermediários informais e à sua mercê fazem negociações porque não têm formação", apontou.

"Para o setor [os 'mixeiros'] têm muitas implicações: a primeira é que estes contribuem para a fuga ao fisco, [depois] a negociação por parte destes é muito violenta, as pessoas que procuram os imóveis submetem-se a tudo que eles decidirem e para o setor, isso cria embaraços", acrescentou.

O Semia, que congrega vários operadores do setor, decorre sob o lema "O Setor Imobiliário como Alavanca para a Empregabilidade e Crescimento Económico de Angola".

De acordo com Alberto Domingos, o lema do encontro destaca a abrangência do setor, que não se resume apenas à construção, mas também à componente da intermediação.

"Fora disto, o setor tem outra vertente que é a questão dos fundos de investimentos imobiliários, as transações financeiras podem acontecer mesmo não havendo novas construções, o setor imobiliário é muito vasto", sustentou.

Em relação ao aviso do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre o crédito à habitação, o diretor desta agência do setor imobiliário disse que esta diretiva do banco central angolano, do ponto de vista prático, "não está a funcionar como devia".

O acesso ao crédito à habitação do "ponto de vista formal ou documental é uma boa medida tomada pelo BNA, mas do ponto de vista prático não está a funcionar como devia", afirmou.

"Temos informações de um número muito reduzido, não superior a 50 créditos concedidos e, para um país como o nosso, com uma população de 30 milhões de habitantes, é um número muito reduzido", criticou.

Defendeu ainda a necessidade de se divulgar mais informações relativas ao acesso ao crédito à habitação, referindo que por parte dos bancos comerciais "há uma distância entre estes e as empresas do setor imobiliário", o que "dificulta o acesso ao crédito por parte da população".

DYAS // JH

Lusa/Fim