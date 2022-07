O presidente do IGAPE, instituto que gere as participações do Estado angolano, que apresentou o balanço hoje em Luanda, fez um "balanço extremamente positivo" do desempenho do setor público, em que a petrolífera Sonangol se distinguiu tanto a nível de resultados, como de ativos e passivos.

Patrício Vilar justificou os bons resultados (face ao prejuízo de 3.133 mil milhões de kwanzas do ano anterior, 7,1 mil milhões de euros) com fatores como a "inflexão económica" a que se assistiu em 2021, nomeadamente no último trimestre do ano, o que permitiu também a retoma do setor empresarial público.

O setor empresarial público angolano é dominado por empresas ligadas aos recursos minerais e petróleo (71,1%), seguindo-se a energia e águas (9,8%), o setor financeiro (8,2%) e transportes (8%).

Patrício Vilar apontou ainda algumas variáveis que precisam de ser melhoradas, entre as quais o passivo excessivo de algumas empresas, o que comporta riscos fiscais.

"Vamos trabalhar conjuntamente para minimizar esses riscos", sublinhou.

A Sonangol é a empresa que maior passivo tem (11.482 mil milhões de kwanzas, ou seja, 26,2 mil milhões de euros) e apresentou também o maior resultado líquido (1.337 mil milhões de kwanzas, 3 mil milhões de euros), seguindo-se a diamantífera estatal Endiama (44 mil milhões de kwanzas, 100 milhões de euros).

"Felizmente, não temos situações gravosas isoladamente, mas, no conjunto temos, e é isso que é preciso ter instrumentos que permitam monitorizar, mas também corrigir", disse, salientando que o acompanhamento deve ser feito ao longo do ano, e não apenas no final.

"Porque só olhar para os indicadores financeiros não nos permite aferir o risco, temos de olhar para indicadores operacionais que nos permitam ver se o desempenho em termos comerciais, em termos económicos, de uma dada empresa representa ou não alguma ameaça", justificou.

RCR // JH

Lusa/fim