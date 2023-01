O estudo realça que o setor dos transportes e armazenagem registou um comportamento positivo, com um crescimento de 28,9%, em 2021, contra uma forte contração na ordem dos -38,7%, em 2020.

O relatório indica ainda que o nível de atividade do setor permitiu um resultado líquido positivo, avaliado em 23,7 mil milhões de kwanzas (42 milhões de euros), após um prejuízo de 115,2 mil milhões de kwanzas (211 milhões de euros).

Nas considerações finais, o relatório sublinha que no curto prazo o setor dos transportes e armazenagem conheceu melhorias que foram evidenciadas pelos resultados positivos analisados no período em referência, considerando que no médio e longo prazo a situação financeira é estável mantendo-se nos níveis recomendáveis (rácio de autonomia financeira de 50,36% e de solvabilidade de 101,44%, entre outros).

"Contudo, foram detetados ao longo da análise alguns aspetos que merecem consideração, com destaque para o fundo de maneio, que apresentou valor negativo. Esta situação é deveras preocupante no curto prazo, na medida em que o rácio de liquidez apresenta valores inferiores à unidade", lê-se no relatório.

"Pode-se dizer que é uma situação arriscada, atendendo que o ciclo de investimento do setor gera recursos a médio e longo prazo, mas está a ser financiado com exigível de curto prazo, não obstante o equilíbrio financeiro em 2021, e apesar da tesouraria líquida ser positiva, uma eventual redução da atividade pode levar à incapacidade de gerar meios para liquidar exigível de curto prazo", acrescenta a pesquisa.

Em 2021, as necessidades de fundo de maneio registaram um valor negativo de 308 mil milhões de kwanzas (565 milhões de euros), tal como o observado no exercício anterior, demonstrando que o ciclo de exploração não está a financiar o passivo corrente.

De acordo com a classificação das atividades económicas de Angola, o setor dos transportes e armazenagem compreende o transporte de passageiros e mercadorias, regular ou não, por via-férrea, estrada, água e condutas (pipelines), assim como as atividades auxiliares do transporte, nomeadamente manuseamento de carga, armazenagem, controlo de tráfego, parques de estacionamento, entre outros, os agentes transitários e atividade dos correios, bem como inclui o aluguer de transporte com condutor ou operador.

As estatísticas do BNA tiveram em conta os dados de 237 empresas, de distintas classes e dimensão, correspondentes a 52% do volume de negócios e cerca de metade das empresas em atividade nos setores de transporte, armazenagem e agentes de viagem e turismo.

NME // JH

Lusa/Fim