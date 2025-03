Às 10:30 (hora de Lisboa), o mercado automóvel europeu descia em média 5,01% em bolsa, de acordo com o índice bolsista europeu Stoxx 600, embora no início do dia estivesse a descer cerca de 7%.

Entre as onze empresas do índice, Valeo perdia 5,05%, Porsche 4,056%, Stellantis 3,86%, Mercedes-Benz Group 3,65%, Porsche Automobil 2,92%, BMW 2,88%, Continental 2,31%, Volkswagen 1,92%, Ferrari 1,22% e Renault 0,1%. A Cie Generale des Etablissemente registava uma subida de 0,87%.

A Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) mostrou-se "profundamente" preocupada com a imposição de impostos adicionais ao setor por parte dos Estados Unidos e alertou para o facto de estes prejudicarem simultaneamente os construtores mundiais de automóveis e a indústria transformadora norte-americana.

A chefe do Tesouro britânica, Rachel Reeves, comentou que não tenciona, por enquanto, impor direitos aduaneiros de retaliação aos EUA, enquanto o ministro da Economia e do Clima alemão cessante, Robert Habeck, defendeu que a UE deve reagir energicamente aos novos impostos.

"Os fabricantes alemães estão entre os mais afetados, contudo a indústria automóvel norte-americana também não será poupada, uma vez que depende das importações do México e do Canadá", afirmou Roberto Cominotto, analista de estudos de mercado do Julius Baer.

Até o proprietário da Tesla, Elon Musk, reconheceu que estas novas tarifas vão afetar negativamente a sua empresa.

Quanto às empresas espanholas cotadas neste setor, a Cie Automotive perdia 0,43% e a Gestamp 2,39%.

As empresas asiáticas do setor automóvel também registaram perdas esta manhã. Na Bolsa de Tóquio, que perdeu 0,6%, a Mazda perdeu 5,99%, a Subaru 4,96%, a Mitsubishi Motors 3,2%, a Hino 2,79%, a Honda 2,48%, a Toyota 2,04% e a Nissan 1,67%.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, afirmou hoje que responderá "de forma adequada" aos novos direitos aduaneiros dos EUA, "com todas as opções disponíveis".

Na bolsa de Seul, que perdeu 1,39%, as empresas do setor também terminaram com perdas consideráveis, a Hyundai, o maior fabricante sul-coreano, caiu 4,28%, a Kia Motors caiu 3,45% e o fabricante de componentes Hyundai Mobis caiu 2,1%.

