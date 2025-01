"Atualmente estão a ser alvo de verificação e validação as faturas referentes ao ano 2024, no valor de dois milhões de euros", refere o Sesaram em comunicado, adiantando que "até ao final deste mês prevê-se que estejam ultimados todos os procedimentos necessários para que se iniciem os pagamentos referentes aos primeiros meses do ano 2024".

O comunicado foi emitido na sequência de uma notícia divulgada na edição impressa de hoje do DN/Madeira, que aponta para uma dívida aos taxistas superior a dois milhões de euros.

"Até ao final de dezembro de 2024, o Serviço de Saúde da RAM (Região Autónoma da Madeira) regularizou todas as faturas dos taxistas pendentes até ao final de dezembro de 2023, no total de cinco milhões de euros", é indicado na nota.

O serviço público reconhece que falta saldar a dívida de dois milhões referente a 2024 e lembra que garante cerca de 1.000 transportes de doentes não urgentes por dia com recurso às suas viaturas e a prestadores externos, incluído os taxistas.

"O Sesaram assegura este serviço de transporte de doentes não urgentes, aliviando as famílias deste encargo, no entanto, a realização deste serviço envolve uma grande logística e origina centenas de processos para gerir, tornado o processo de verificação e validação mais moroso", esclarece.

No comunicado, o Sesaram adianta haver "processos pendentes" por diversas razões, nomeadamente "empresas/taxistas que ainda não emitiram faturas e faturas por corrigir".

"A atuação do Serviço de Saúde da RAM está assente no diálogo e na cooperação, pelo que esta postura de entendimento com os prestadores deste serviço será mantida", é ainda referido.

