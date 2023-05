Assim, a transportadora informou que "desde o passado dia 04 de maio, o serviço de bar e cafetaria a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades voltou a estar disponível", destacando que "esta retoma surge após a celebração do contrato entre a CP e a Newrail, o novo prestador de serviços responsável por esta área".

De acordo com a CP, "conforme estipulado no contrato, todos os trabalhadores foram integrados no novo prestador de serviços, garantindo, assim, a continuidade do emprego e a manutenção dos direitos laborais dos colaboradores envolvidos".

A operadora revelou ainda que "embora o contrato previsse o pagamento dos vencimentos em atraso em duas vezes, a Newrail informou a CP de que, no dia de hoje, foi efetuada a transferência bancária com o pagamento integral de todos os vencimentos em atraso, por conta da falta de pagamento da anterior empresa", assinalando que "esta ação demonstra a responsabilidade da Newrail para com os colaboradores".

"A CP congratula-se com esta resolução, que evidencia o compromisso da Newrail em garantir o bem-estar dos trabalhadores e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros", referiu, garantindo que "sempre teve como preocupação que os trabalhadores recebessem as retribuições que lhes eram devidas, e esta medida vem ao encontro desse objetivo".

Os trabalhadores dos bares dos comboios estavam sem receber salários há alguns meses, depois da anterior concessionária ter enfrentado problemas que levaram à suspensão do serviço.

Estes profissionais levaram a cabo uma greve de meses e vários protestos para a resolução da situação, que começou a desenhar-se depois de a CP ter avançado com a resolução do anterior contrato.

No fim do mês passado, os trabalhadores decidiram suspender a luta e as vigílias que mantinham à porta das estações de Campanhã e Santa Apolónia, desde o dia 01 de março, tendo em conta o compromisso da nova empresa de assumir os contratos de trabalho dos trabalhadores no dia 01 de maio, disse a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) num comunicado.

