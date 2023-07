De acordo com os dados divulgados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) da Comissão Europeia, na zona euro, o indicador desceu 0,8 pontos e na UE 0,5 pontos.

Na zona euro, o sentimento económico recuou pelo terceiro mês consecutivo, com a tendência a ser interrompida por uma ligeira subida em abril, enquanto no conjunto dos 27 Estados-membros diminuiu pelo sexto mês consecutivo.

Considerando as componentes do indicador, na zona euro, a confiança dos consumidores foi a que mais caiu em julho (-15,1 pontos), seguida pelas do setor da indústria (-9,4), do comércio a retalho (-4,5) e da construção (-3,1 pontos).

O setor dos serviços foi o único em que a confiança subiu: 5,7 pontos.

A DG ECFIN indica ainda que o indicador de expectativas de emprego registou, em julho, a sexta subida consecutiva na zona euro, para os 103 pontos, e a quinta na UE, para os 102,4, ao ritmo de 1,8 pontos em ambas.

