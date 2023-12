De acordo com a síntese da execução orçamental, publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a receita efetiva da Segurança Social totalizou 33.663,8 milhões de euros nos primeiros 11 meses deste ano, aumentando 7,9% face ao mesmo período de 2022.

Deste total, 22.242,7 milhões de euros correspondem a contribuições e quotizações (os descontos a cargo do trabalhador e da entidade empregadora), o que traduz uma subida de 12,7% face ao valor contabilizado até novembro de 2022.

Já a despesa efetiva foi de 28.863,7 milhões de euros, subindo 5,4% em termos homólogos.

Entre as rubricas de despesa com maior crescimento estiveram o Complemento Solidário para Idosos (com um acréscimo de 17,5% em termos homólogos) e a Prestação Social para a Inclusão (+25,3%).

