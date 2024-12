"O Governo vai antecipar o pagamento da pensão de dezembro, com o subsídio de Natal, para a próxima sexta-feira, dia 06 de dezembro", referiu fonte oficial do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, numa informação enviada à Lusa, lembrando que o calendário fixado ainda no ano de 2023 colocava o pagamento das pensões e restantes prestações sociais do mês de dezembro no dia 09.

Por regra, as pensões são pagas no dia 08 de cada mês, sendo que, quando este dia coincide com um feriado ou fim de semana, "o pagamento é feito no dia útil anterior ou no dia útil seguinte", não podendo nunca ser posterior ao dia 10.

O calendário disponível no 'site' da Segurança Social indica que no dia 09 serão pagos o complemento solidário para idosos (CSI) e a prestação social para a inclusão (PSI), entre outras prestações.

