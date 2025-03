De acordo com um inquérito realizado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS) junto das suas associadas, foi registada a participação de 14.681 sinistros cobertos por apólices de seguros, "que corresponde um valor agregado de danos (pagos e provisionados) de cerca de 28 milhões de euros".

Dos sinistros participados, 97,9% diziam respeito a seguros de habitações e a seguros de atividades comerciais e industriais.

A APS acrescenta que irá atualizar esta informação e admite "uma revisão em alta, quer do número de sinistros quer das indemnizações a pagar".

A passagem da depressão Martinho, com chuva, vento e agitação marítima fortes, provocou milhares de ocorrências no continente português, na maioria quedas de árvores e estruturas, no final de março, quando vigoraram avisos meteorológicos laranja, o segundo nível mais grave.

JO // EA

Lusa/Fim