A casa espanhola reuniu com cerca de 60 dos seus principais fornecedores em Espanha para revelar a sua estratégia de futuro.

Reunidos estiveram a ANFAC (Associação Espanhola de Fabricantes de Automóveis e Camiões), a Sernauto (Associação Espanhola de Fornecedores Automóveis), a ACICAE eCIAC(agrupamentos de automóveis no País Basco e na Catalunha), para a Seat apresentar a sua estratégia para o futuro para os fornecedores.

Este plano surge depois da Seat ter apresentado a 8 de julho um plano de investimento de 5 mil milhões de euros até 2025.A marca espanhola explicou que está empenhada em aumentar o grau de localização de componentes em Espanha, que em média representam 60% do volume de negócios total da área de compras, tanto nos modelos atuais como em projetos futuros. Com esta decisão, a Seat pretende encurtar a cadeia global de abastecimento para reforçar a sua força e, ao mesmo tempo, impulsionar a sustentabilidade ambiental e financeira. Neste sentido, a Seat já está a trabalhar num plano de análise para determinar os componentes atuais que poderiam ser fornecidos a partir de Espanha a médio prazo.

A visão dos principais desafios enfrentados pela indústria, tais como a redução progressiva do papel do motor de combustão, que obriga os fabricantes e fornecedores a sofrer uma reestruturação industrial, ou a entrada de novos concorrentes e regiões com custos salariais mais baixos do que Espanha, que intensificam a concorrência no mercado.

Para isso a ferramenta S-Rating (“Sustainability Rating”), vai permitir avaliar e encorajar o empenho dos seus fornecedores na sustentabilidade e integridade. Com o S-Rating, a Seat quer motivar toda a rede de fornecedores a assumir um compromisso adicional com a responsabilidade social empresarial, o ambiente e a sustentabilidade contribuindo, assim, para promover a excelência nas práticas empresariais.