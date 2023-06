"As companhias aéreas do grupo SATA voltam a superar-se, ao atingirem a simbólica marca de um milhão de passageiros transportados em 2023, cerca de dois meses mais cedo do que em 2022 e antes do prazo previsto para este ano", adianta o grupo em nota de imprensa.

Segundo a SATA, a "evolução representa um crescimento de 34% face ao período homólogo" de 2022, estando em "perspetiva" um "novo recorde" no número de passageiros transportados até ao final do ano.

"É esperado que o verão IATA de 2023 volte a confirmar a atração pelas rotas servidas pela SATA Air Açores e Azores Airlines, nomeadamente no arquipélago dos Açores que é o destino natural das duas companhias aéreas do grupo SATA, esperando-se alcançar um novo recorde de passageiros transportados", lê-se no comunicado.

O grupo SATA integra a companhia Azores Airlines, que opera de e para fora dos Açores, e a SATA Air Açores, responsável pelas ligações interilhas.

Em 2022, as companhias aéreas do grupo açoriano já tinha atingido em 31 de julho um milhão de passageiros transportados naquele ano, dez semanas mais cedo do que em 2021 e dias antes do ocorrido em 2019.

Hoje, o grupo de aviação açoriano realça que as companhias já tinham evidenciado em 2022 uma "retoma extraordinária", evocando dados da Organização da Aviação Civil Internacional que colocam a SATA, "em termos de passageiros transportados, muito acima da Europa e do resto do mundo", como uma variação de 14,5% de 2022 para 2019 (ano pré-pandemia de covid-19).

Segundo a SATA, os resultados decorreram do alargamento de acordos com parceiros aéreos, do aumento da disponibilidade de oferta 'online' através da presença em motores de busca de viagens globais e das ações de promoção, desenvolvidas ao longo de todo o ano, com operadores turísticos e agentes de viagens.

Em março, foi aberto o concurso para a privatização da Azores Airlines, com um período de 90 dias para a apresentação de propostas (até 20 de junho), prazo que foi, em maio, prorrogado até 31 de julho, na sequência de "pedidos informais e formais" de possíveis interessados, segundo o Governo Regional.

