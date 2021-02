O leilão vai ser feito pela Sotheby's e de acordo com a informação disponibilizada pela plataforma de leilões este par de sapatilhas de basquetebol Nike Hyperdunk foi feito em 2009 para Obama.

Um dos pares foi entregue ao antigo chefe de Estado norte-americano, enquanto que o outro é a "única amostra de confirmação da Nike e foi mantido em condições incríveis durante os últimos 12 anos".

Estas sapatilhas, de tamanho 12,5 US (47,5 na medida utilizada em Portugal) foram "desenhadas exclusivamente para o 44.º Presidente dos Estados Unidos", um acérrimo fã de basquetebol, e, por isso, o leilão vai começar às 4:44 PM (16:44), em 12 de fevereiro.

Este modelo específico da Nike foi utilizado pela seleção norte-americana de basquetebol durante os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim (China).

A 'edição Obama' tem o Selo Presidencial na 'língua' e o número 44, aludindo ao 44.º Presidente norte-americano. O interior está adornado com simbologia patriótica, assim como o número 1776, referência à Declaração da Independência dos Estados Unidos da América (EUA).

Um dos pares está 'nos pés' do democrata e o outro poderá ser adquirido nesta plataforma de leilões a partir de 25.000 dólares.

A Nike e Obama já tem um historial, uma vez que a empresa de produtos desportivos patrocinou diversas iniciativas promovidas por Obama durante o mandato do antigo Presidente. No último ano, a Nike doou cinco milhões de dólares (pouco mais de quatro milhões de euros) à Fundação Obama, para a criação de espaços na via pública que promovam a prática de atividade física no planeado Centro Presidencial Obama, em Chicago (Illinois).

A informação foi consultada através do endereço: https://www.sothebys.com/en/buy/_barack-obama-nike-hyperdunk-1c91.

