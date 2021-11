"O esforço fiscal que vinha sendo realizado terá que ser reforçado, visando reafirmar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e com uma trajetória sustentável para a dívida pública", lê-se na proposta de orçamento, entregue no início da semana pelo Governo à Assembleia Nacional.

O documento alerta que a pandemia e o aumento do preço do petróleo nos mercados internacionais podem dificultar a resiliência da economia.

"O recrudescimento da pandemia, com particular realce no aparecimento de novas variantes em 2021, e as incertezas para a sua superação com a maior rapidez possível, bem como o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional que se começa a registar, são fatores de risco e condicionantes ao aumento das pressões sobre os preços internos, podendo tornar ainda mais difícil o reforço da resiliência económica ainda no último trimestre do ano em curso e ao longo do ano 2022".

A economia são-tomense foi das poucas que registou um crescimento no ano passado, ainda maior que a expansão económica de 2019, assente no setor secundário e nos investimentos públicos, que quase duplicaram.

"Em 2020, a economia são-tomense registou um crescimento de 3,1% contra 2,2% observado no ano de 2019, contrariando as projeções do FMI que previam que o PIB nacional teria um decréscimo de 6,5%, assente no facto de que a pandemia influenciaria negativamente a economia são-tomense, tendo em conta a sua fragilidade enquanto um Estado insular e muito dependente do exterior", explica o Governo.

No primeiro Orçamento apresentado pelo novo ministro das Finanças, o Governo antecipa um crescimento de 2,3% para este ano e uma aceleração para 2,8% em 2022 e 2,9% em 2023, assente principalmente na recuperação do setor agropecuário e pescas, linhas de crédito para o setor primário, crescimento das exportações, novos projetos marítimos "e sobretudo pela implementação do projeto 'Zuntámon Lusophone Compact Initiative Fase I' que visa melhorar o ambiente empresarial, a capacidade e o acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME) aos mercados e ao financiamento e, consequentemente, a sua contribuição para a economia e para a criação de emprego".

Na entrega do documento, segunda-feira, o ministro das Finanças, Engrácio Graça, disse que o documento "foi elaborado num contexto deveras desafiante, no momento em que se regista no mercado internacional o aumento do preço de produtos petrolíferos, com o contexto da pandemia bastante presente e os seus efeitos nefastos na economia".

