"Este é o maior projeto de restruturação no Cotai", disse o presidente da Sands China Ltd, Wilfred Wong, durante o evento "A viagem começa" ("The journey begins"), a assinalar também o início da nova concessão de jogo, por um período de 10 anos, em que a companhia quer reafirmar "o seu compromisso com Macau", prometendo investir 3,7 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) na cidade ao longo da próxima década.

"Queríamos estar preparados para receber turistas quando Macau voltasse a abrir as suas portas depois da pandemia" de covid-19, acrescentou Wong, agradecendo ao Governo de Macau, aos colaboradores e ao fundador da companhia Sheldon Adelson, que morreu aos 87 anos em janeiro de 2021.

Através do desenvolvimento do Cotai, faixa de casinos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, "a Sands China concretizou a visão de Sheldon Adelson e onde antes havia terra reclamada à água, foi construído um dos principais destinos turísticos do mundo com um futuro incrível pela frente", disse o presidente e diretor-executivo da Las Vegas Sands, Robert G. Goldstein.

Goldstein acrescentou que o lançamento do The Londoner Macau e os investimentos adicionais em infraestruturas não relacionadas com o jogo vão desempenhar um papel cada vez mais visível no crescimento futuro do Cotai.

Na nova sala de espetáculos, The Londoner Arena, com seis mil lugares, atuaram o pianista chinês Lang Lang, a cantora de Hong Kong G.E.M., e o vocalista Ayanga, da Mongólia Interior.

O cantor e pianista de jazz britânico Jamie Cullum atuou durante o jantar, cuja ementa contou com um prato elaborado pelo chefe português Henrique Sá Pessoa, presente neste 'resort' com o restaurante Chiado.

Com recriações do Palácio de Westminster, do Parlamento britânico e do famoso 'Big Ben', na fachada, e um ambiente decorado com elementos londrinos, no interior, o grupo investiu cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros) no projeto, que inclui seis hotéis, com perto de seis mil quartos e suítes, 'spa', 'health clubs', restaurante, lojas e uma sala de espetáculos (The Londoner Arena), com seis mil lugares.

Em 2016, a Las Vegas Sands tinha apostado num 'resort' com uma réplica da torre Eiffel em Paris (The Parisian), com metade do tamanho do modelo original, e em 2007, numa reprodução da cidade italiana de Veneza, com praças, canais e gôndolas (The Venetian), ambos situados na mesma zona do Cotai.

Na cerimónia marcaram presença o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e primeiro chefe do executivo de Macau (1999-2009), Edmund Ho Hau-wah, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes, entre outros.

