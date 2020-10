"Para o Governo de Espanha, num momento tão transcendente para a Espanha e para o mundo, o facto de ser Portugal a liderar a União Europeia no primeiro semestre do próximo ano é uma fonte de segurança e de confiança", disse Pedro Sánchez na conferência de imprensa final da Cimeira Luso-Espanhola que se realizou hoje na Guarda.

O chefe do Governo espanhol elencou, em seguida, os "temas muito importantes" que têm de ser tratados nos próximos meses pelos Estados-membros da UE e que afetam milhões de espanhóis e de portugueses: como a saída do Reino Unido do clube europeu e a execução dos planos de recuperação para contrariar os efeitos negativos da pandemia de covid-19.

O pacto europeu de migração e asilo e as relações com os países da América Latina e também os países africanos foram igualmente referidos por Sánchez como pontos importantes a tratar durante a direção de Portugal do Conselho de Ministros europeu.

Portugal substitui, em 01 de janeiro próximo, a Alemanha na presidência rotativa semestral do Conselho, uma das principais instituições da União Europeia, onde estão representados os seus Estados-membros.

Os governos de Portugal e Espanha chegaram hoje a acordo, na Guarda, sobre uma estratégia comum de desenvolvimento da fronteira para os próximos anos, que foi a decisão principal da 31ª Cimeira Luso-Espanhola.

FPB/ASR/HFI // MAG

Lusa/Fim