"Nunca tinha acontecido uma queda a zero do sistema", disse Sánchez, numa declaração ao país em Madrid, após a segunda reunião do dia do Conselho Nacional de Segurança de Espanha.

"Estão a analisar-se todas as causas potenciais sem descartar qualquer hipótese", acrescentou.

O líder do Governo espanhol revelou que, segundo explicaram os técnicos e peritos da rede elétrica espanhola, 15 gigawatts de geração "perderam-se subitamente do sistema, em apenas cinco segundos, algo que nunca tinha acontecido".

Segundo explicou, para dar uma dimensão do ocorrido, 15 quilowatts de geração correspondem aproximadamente à procura de eletricidade total no país à hora do apagão (12:33 locais, 11:33 em Lisboa).

"O que provocou este desaparecimento súbito do abastecimento" é algo que os especialistas ainda não conseguem explicar, acrescentou.

Segundo Sánchez, perto de 50% do abastecimento de eletricidade em Espanha foi já reposto e a expectativa é que seja recuperado em todo o território ao longo das próximas horas, embora não seja possível avançar neste momento quando será reposta totalmente a normalidade no país.

MP // MDR

Lusa/Fim