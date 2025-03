Segundo o boletim mensal divulgado hoje, esta subida deveu-se sobretudo ao aumento do saldo vivo de Obrigações do Tesouro (OT), em 1.833 milhões de euros, bem como ao crescimento do saldo de Bilhetes do Tesouro (BT) em 980 milhões, "ambos resultantes das emissões realizadas durante o mês de fevereiro".

Em 12 de fevereiro, o IGCP colocou 1.496 milhões de euros, abaixo do montante global máximo indicativo, em OT a nove, 17 e 27 anos às taxas de juro de 2,786%, 3,342% e 3,433%, respetivamente.

Já em 19 de fevereiro, a agência colocou 1.000 milhões de euros, máximo do montante indicativo anunciado, em BT a 11 meses à taxa de juro média de 2,266%.

No boletim mensal, o IGCP salienta ainda o aumento do saldo vivo de Certificados de Aforro, em 630 milhões euros, e a subida do saldo vivo de CEDIC - Certificado Especial de Dívida Pública de Curto Prazo, em 490 milhões.

Por outro lado, o saldo vivo de Certificados do Tesouro caiu 142 milhões de euros em fevereiro, explica a agência que gere a dívida pública.

