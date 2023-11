No seu boletim mensal, hoje publicado, a entidade referiu que "esta variação resultou maioritariamente da diminuição do saldo de Obrigações do Tesouro (OT), em 9.364 milhões de euros, com a amortização da OT 4,95 OUT2023".

Por sua vez, o 'stock' de Certificados de Aforro (CA) "registou um aumento de 39 milhões de euros, enquanto o saldo vivo de CT [Certificados do Tesouro] registou uma redução de 245 milhões de euros".

De acordo com o IGCP, o saldo vivo de CEDIC (Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo) diminuiu 203 milhões de euros e o de CEDIM (Certificados Especiais de Dívida de Médio e Longo Prazo) reduziu-se em cerca de 81 milhões de euros.

"As contrapartidas das contas margem, recebidas no âmbito de derivados financeiros, registaram uma diminuição de 38 milhões de euros", disse o IGCP, acrescentando que "o 'stock' de dívida diminuiu em 7 milhões de euros" o que reflete "o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de outubro".

"Incorporando o efeito cambial favorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos 'swaps' de cobertura de capital, que ascendeu a 616 milhões de euros em outubro, o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 281.070 milhões de euros, diminuindo 3,4% face ao mês precedente", concluiu a entidade.

ALN // JNM

Lusa/Fim