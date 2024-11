De acordo com a entidade, "para esta variação contribuiu, principalmente, a amortização de um MTN [Medium Term Notes] denominado em USD [dólares] no montante de 2.429 milhões de euros".

O IGCP referiu ainda, em menor escala, "a diminuição do saldo vivo de Certificados do Tesouro (CT) em 89 milhões de euros, a qual foi mais do que compensada pelo aumento do saldo vivo de Certificados de Aforro (CA) em 240 milhões de euros".

Além disso, indicou, "para a diminuição contribuiu ainda o saldo vivo de CEDIC [Certificado Especial de Dívida Pública de Curto Prazo] com uma redução de 47 milhões de euros".

Segundo o IGCP, o "saldo vivo de Bilhetes do Tesouro (BT) aumentou em 929 milhões de euros, em resultado da emissão efetuada no decorrer do mês".

Por sua vez, "as contrapartidas das contas margem, recebidas no âmbito de derivados financeiros, observaram uma redução de três milhões de euros", referiu.

Por fim, "o 'stock' de dívida aumentou em 64 milhões de euros, refletindo o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de outubro".

