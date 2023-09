Segundo a informação sobre estatísticas externas divulgada pelo BNA, a conta corrente foi de 102 milhões de dólares (95 milhões de euros) no segundo trimestre deste ano, contra os 338 milhões de dólares (315 milhões de euros) registados no trimestre anterior e 3.493 milhões de dólares (3.257 milhões de euros) do período homólogo.

"O comportamento da conta corrente foi influenciado pela queda do saldo da conta de bens em relação ao trimestre anterior, devido à redução das receitas de exportação e pela melhoria dos saldos deficitários das contas de serviços e das transferências correntes, não obstante a deterioração do saldo dos rendimentos primários", indica o BNA.

Quanto à conta capital e financeira registou-se um défice de quase 57 milhões de dólares (53 milhões de euros) face ao registado no trimestre anterior, justificado, fundamentalmente, pelo saldo de capitais de médio e longo prazo (dívida externa pública).

A posição líquida do investimento internacional registou um ligeiro agravamento do seu défice na ordem dos mil milhões de dólares, como resultado da redução dos ativos com não residentes, apesar de ter havido também uma redução dos passivos financeiros, adianta o BNA.

O stock de reservas internacionais fixou-se neste período em 13.638 milhões de dólares (12.719 milhões de euros) correspondente a uma cobertura de 7,4 meses de importação de bens e serviços.

RCR // MLL

Lusa/fim