Em 2022, o saldo da balança comercial dos produtos de origem florestal, que inclui matérias-primas e produtos industriais, registou um excedente de 3.304,4 milhões de euros, que compara com 2.741,8 milhões de euros em 2021, segundo as Contas Económicas da Silvicultura.

Em termos de exportações, saíram do país 6.374.627 toneladas de matérias-primas e produtos industriais, num valor de 7.110,7 milhões de euros, enquanto nas importações estes valores foram de 7.203.347 toneladas e 3.806 milhões de euros.

Entre grupos de bens com maior excedente, destaca-se o papel e cartão, que ultrapassou, pela primeira vez, os produtos à base de cortiça, registando um excedente comercial de 1.318,5 milhões de euros, contra 802,1 milhões de euros no ano anterior.

Os produtos à base de cortiça foram, até 2021, os que apresentavam maior excedente comercial, quando este valor se cifrou em 994,1 milhões de euros, tendo este valor subido para 1.039,5 milhões de euros.

Os dados do INE concluem que o saldo da balança comercial foi sempre excedentário no quinquénio 2018-2022, tal como no período homólogo anterior.

"No entanto, o excedente da balança comercial deve-se aos produtos industriais de origem florestal, uma vez que, em termos de materiais de origem florestal, Portugal é deficitário", acrescenta o instituto estatístico.

Na análise somente aos materiais de origem florestal, ou matérias-primas obtidas na floresta, as importações foram "muito superiores às exportações".

"O saldo deficitário destes materiais tem vindo continuamente a agravar-se, tendo atingido, em 2022, o valor de -435,9 milhões de euros", aponta o INE.

O saldo da balança comercial da madeira em bruto, da cortiça natural e de outros materiais de origem florestal foi sempre deficitário no quinquénio, tendo atingido um valor negativo de 287,4 milhões de euros, 83,2 milhões de euros e 65,2 milhões de euros, respetivamente, em 2022.

