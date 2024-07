"As primeiras medidas que tomaremos terão que ver com esse quadro remuneratório" dos militares, disse Nuno Melo à margem da cerimónia militar de celebração do 72.º aniversário da Força Aérea.

O responsável governamental acrescentou que esse aumento dos salários dos militares, para "dignificar as forças armadas", será feito "sempre com respeito pelas circunstâncias orçamentais".

"O que significa que este salto não poderá ser dado de um dia para o outro, será feito faseadamente", disse Nuno Melo.

Nesse sentido, o ministro da Defesa referiu que tem mantido "muitas reuniões" sobre a matéria com os chefes dos vários ramos, nomeadamente com o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves.

O ministro da Defesa referiu que o projeto de Orçamento do Estado que será conhecido, normalmente em outubro próximo, deverá já tomar em consideração o esforço pretendido no investimento militar.

"Quando se quer atualizar aquilo que não foi feito em anos, nada poderá ser pago sem o respetivo cabimento orçamental e, portanto, [...] tem que ser confirmada pelo ministro das Finanças e também pelo senhor primeiro-ministro", disse.

Nuno Melo também recordou que Portugal tem de se aproximar dos compromissos assumidos no quadro da Nato, o que implica um investimento de 2% do PIB na área da defesa. Uma meta a alcançar até 2029.

A Força Aérea marca o seu aniversário com um conjunto de eventos, nomeadamente um concerto oficial da Banda de Música da Força Aérea que tem lugar esta noite no Teatro Municipal de Portimão.

Esta manhã houve uma cerimónia militar, nomeadamente com discursos do ministro da Defesa e do chefe do Estado-Maior da Força Aérea, assim como uma homenagem aos mortos, o sobrevoo de aeronaves e, finalmente, o desfile das forças em parada e um desfile aéreo.

Nuno Melo também irá marcar presença no domingo, o último dia das comemorações, no evento de demonstração de capacidades, a partir das 16:00 na Praia da Rocha, onde haverá diversas exibições aéreas e demonstração de missões da Força Aérea.

FPB // JAP

Lusa/Fim