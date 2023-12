No caso de Portugal, segundo um comunicado da empresa, a Infraestruturas de Portugal (IP) adjudicou à Sacyr Neopul (uma filial do grupo Sacyr) e à EIP a manutenção de 932 quilómetros de linha ferroviária, "nas especialidades de via e catenária".

"Este contrato, localizado no centro e sul do país, ascende a 46 milhões de euros durante um período de três anos, prorrogáveis por outros dois", revelou a Sacyr.

Em Espanha, a Sacyr ganhou vários contratos da Adif, a empresa responsável pelas infraestruturas ferroviárias do país, com um valor de 112,5 milhões de euros.

