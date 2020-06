Segundo a Reuters, a decisão da Nissan de fechar a fábrica de Barcelona foi longamente pensada, pois os custos do encerramento chegam aos 1.5 mil milhões de euros.

Por isso mesmo é que a decisão de fechar a unidade espanhola ainda não está, totalmente, fechada, com o Governo da Catalunha a argumentar que é mais barato para a Nissan manter a fábrica a funcionar que a desmantelar.

Quando foi anunciado o fecho no âmbito do plano de corte de custos da Nissan, imediatamente os trabalhadores organizaram um protesto e o Governo iniciou conversações na tentativa de convencer a Nissan do erro que está a cometer, na perspetiva do Governo espanhol, claro.

Segundo o jornal espanhol “La Vanguardia”, a Nissan disse aos trabalhadores que o fecho do complexo industrial de Barcelona iria custar 1,5 mil milhões de euros, apesar de um executivo da Nissan ter dito à comissão de trabalhadores que este encerramento iria ficar mais barato, em redor dos 800 milhões de euros.

Os sindicatos entender ser esta uma estimativa que peca por defeito, pois aquele valor dificilmente chegaria para pagar todas as indeminizações aos trabalhadores. Além disso, a Nissan terá de pagar compensações aos fornecedores e desmantelar uma fábrica não é fácil, pelo que os 1.5 mil milhões são bem mais realistas e podem até não chegar. Segundo o mesmo jornal espanhol, a Nissan estima que fechar o complexo de Barcelona necessitará de sete anos para recuperar o dinheiro gasto no encerramento.

Por isso, a decisão final sobre o fecho do complexo industrial da Nissan em Barcelona ainda não é definitiva.